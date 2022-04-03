السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة أداء العمرة دون تصريح

المصدر: البيان

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حذرت السلطات السعودية، على الراغبين في أداء العمرة بضرورة الحصول على تصريح، مشددة على أن مخالفة ذلك يعرض المعتمر إلى غرامة قدرها 10 آلاف ريال.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه على القادمين الراغبين في أداء العمرة ضرورة الحصول على تصريح من خلال طلبي "العمرة" أو "توكلنا"، محذرة من عدم السماح بأداء العمرة دون تصريح، وأنه سيتم تأكيد التصريح في طلب "توكلنا" من خلال مطابقته مع الهوية الوطنية أو الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم الحدود حسب التاريخ المحدد في التصريح.وفقاً لصحيفة الوطن السعودية.

وكان قد كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم "السبت" عن إتاحة تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.