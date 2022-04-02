صاحب محل ملابس يعترف: أصور السيدات بعد نزع ملابسهن في غرفة القياس

المصدر: البيان

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اعترف صاحب محل ملابس بالعاصمة المصرية القاهرة بتصويره السيدات أثناء تغييرهن ملابسهن بالمحل الخاص به، حيث دأب على تصوير السيدات والاحتفاظ بالصور، حتى كشفت سيدة جرائمه.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة لقيامه بتصوير السيدات بهاتفه المحمول أثناء تواجدهن بغرفة تغيير الملابس، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بأنها حال تواجدها داخل أحد محلات الملابس الكائنة بدائرة القسم لشراء فستان وأثناء تواجدها داخل غرفة تغيير الملابس فوجئت بقيام مالك المحل بتصويرها باستخدام هاتفه المحمول من خلال فتحة تهوية خلف الغرفة، وفقا لليوم السابع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه (مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتفا محمولا)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوي صورا ومقاطع فيديو لعدد من السيدات أثناء تواجدهن بغرفة تغيير الملابس بالمحل ملكه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.