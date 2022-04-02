السعودية تصدر أكثر من 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية رجب

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام سعيد، إنه تم إصدار أكثر من 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية الموسم، الذي بدأ في شهر رجب الماضي، مؤكدا أن الحجز لا يزال متاحا أمام الراغبين لأداء مناسك العمرة في رمضان.

وأشار سعيد خلال مداخلة مع برنامج "120" على قناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت" إلى أن الوزارة مستعدة لاستقبال كافة هذه الأعداد وإدارة هذه الحشود، ضمن المحددات والطاقة والخطة التشغيلية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الحج أن الراغب في أداء العمرة يمكنه الآن الدخول على تطبيق "اعتمرنا" من خارج المملكة، ثم يقوم بحجز تصريح العمرة والخانة الزمنية قبل قدومه، كاشفا عن استفادة أكثر من 56 دولة من هذه الخدمة حتى الآن.

وأضاف المتحدث أن هذه الخدمة ستتيح لكافة ضيوف الرحمن معرفة موعد أداء العمرة، ما يساعد على وجود تخطيط سليم للرحلة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية شددت على القادمين الراغبين بأداء العمرة، ضرورة اشتراط إصدار التصريح عبر تطبيقي "اعتمرنا" أو "توكلنا"، منبهة إلى أنه لن يتم السماح بالعمرة دون تصريح.

وكشفت أن عقوبة القادمين لأداء مناسك العمرة دون تصريح تتمثل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال.

وأكد الأمن العام في منشور له عبر حسابه في تويتر، أنه سيتم التأكد مـن التصريح فـي تطبيق "توكلنا" من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود وفق الموعد المحدد في التصريح.

من جانبها قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بفرش 25 ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين والزائرين في شهر رمضان المبارك 1443هـ.