مصر .. جريمة بشعة تهز الإسماعيلية في أول أيام رمضان

المصدر: البيان

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أقدم زوج مصري على ذبح والد زوجته وقتل زوجته بعدة طعنات بسلاح أبيض، حتى فارقت الحياة بسبب خلافات عائلية بين الزوج والزوجة، تصاعدت إلى مشاجرة كبيرة في صباح اليوم الأول من شهر رمضان، بقرية نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارتي إسعاف وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، تحت تصرف النيابة والزوجة المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج لكنها فارقت الحياة فور وصولها المستشفى، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وفقا لليوم السابع.



وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم في الواقعة 48 عامًا، والذي يقيم في منطقة الحكر بالإسماعيلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.



وتلقت الجهات الأمنية إخطارًا يفيد، بقيام زوج عاطل، مقيم منطقة الحكر بالإسماعيلي، بذبح حماه "والد زوجته وقتل زوجته طعنًا بالسكين، في شارع المخرطة، بقرية نفيشة، التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، ولقي والد الزوجة مصرعه في الحال بينما تم نقل الزوجة في حالة خطرة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية للحادث، أن الزوج على خلافات مع زوجته، وطلبت زوجته الطلاق، ورفعت الزوجة دعوى طلاق خلعًا، وبيت النية للتخلص من الزوجة ووالدها فأقدم على قتلهما مستخدمًا سلاح أبيض وكان يحمل "بنزين" من أجل إشعال النيران في منزل أسرة زوجته.

أضافت التحريات أن المتهم 48 عامًا، عاطل، ووالد الزوجة 70، عامًا، والزوجة، 39 عامًا، ربة منزل.