فيديو لرضيع يثير غضباً بين سعوديين

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرضيع صغير يحبو في الشارع في مشهد أثار غضباً واستهجاناً واسعين بين عدد من السعوديين، حيث رصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع بالمملكة، الطفل وهو يتسلل وحيداً من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع.

فيما بدا أحد الأشخاص ينزل من سيارته، ويحمله حتى لا تدهسه إحدى السيارات وفق "العربية نت".

كما وثق الفيديو الذي انتشر بين السعوديين على تويتر، الشخص الذي حمل الرضيع وهو يتجه لمنزل أسرته كي يعيده.

فيما عبر العديد من المغردين عن صدمتهم من خروج طفل بهذا العمر إلى الشارع دون علم أسرته، مؤكدين أن العائلة مسؤولة عن سلامة الصغير، وعن وجوب عدم فتح أبواب المنزل دون مراقبة.

كما شن آخرون موجة انتقادات، معبرين عن استيائهم من هذا الإهمال غير المسبوق، وفق تعبيرهم، مؤكدين أن "سيناريو الدهس" ربما كان أبسط المآسي المتوقعة لهذه الحادثة، ناهيك عن الخطف أو نهش كلاب شاردة للصغير.!