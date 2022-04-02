مصر.. إعفاء قيادات في مستشفيين بسبب فضيحة

المصدر: البيان

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أكد مسؤول بمديرية الصحة بقنا في صعيد مصر، إعفاء الهيكل الإداري بمستشفيي فرشوط المركزي، ونجع حمادي العام، من مناصبهم، بحسب موقع "القاهرة 24".

وجاء القرار بسبب اكتشاف واقعة انتحال شاب صفة طبيب نساء، والعمل داخل المستشفيين على مدار خمس سنوات.

وأوضح أن لجنة من مديرية الصحة والسكان بقنا، انتقلت إلى مستشفيي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام، للتحقيق في الواقعة، واستجوبت عدداً من العاملين بهما على خلفية واقعة تزوير شاب شهادة كلية الطب، والعمل بالمستشفيين على مدار 5 سنوات، في أقسام الأطفال والنساء والعناية والاستقبال.

وأشار إلى ثبوت صحة الواقعة وبناء على ذلك تمت إحالة الهيكل الإداري بالمستشفيين للتحقيق وإعفاؤهم من مناصبهم.