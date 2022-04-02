السعودية.. 10000 ريال غرامة القادمين لأداء العمرة دون تصريح

المصدر: البيان

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شددت وزارة الداخلية السعودية على القادمين الراغبين بأداء العمرة، ضرورة اشتراط إصدار التصريح عبر تطبيقي «اعتمرنا» أو «توكلنا»، مؤكدة أنه لن يتم السماح بالعمرة دون تصريح.

وكشفت أن عقوبة القادمين لأداء مناسك العمرة دون تصريح تتمثل بغرامة قدرها 10,000 ريال.

وأكد الأمن العام عبر حسابه في تويتر، أنه سيتم التأكد مـن التصريح فـي تطبيق «توكلنا» من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود وفق الموعد المحدد في التصريح.