حديقة إنديرا غاندي تفتح أبوابها للزوار مع بداية الربيع في الهند.. فيديو

المصدر: البيان

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فتحت حديقة توليب إنديرا غاندي التذكارية في مدينة سريناغار في الهند أبوابها للزوار بعد أشهر من العمل الشاق لمئات العاملين استعداداً لموسم الربيع.

واتخذت الحديقة اسمها لتخليد المرأة الوحيدة، التي تولت منصب رئاسة وزراء البلاد عبر تاريخ الهند، وهي أيضاً ابنه أول رئيس وزراء للهند عقب الاستقلال من بريطانيا جواهر لال نهرو.

وتشتهر الحديقة باحتوائها على مليون ونصف زهرة من أكثر من 60 نوعا على مساحة 30 هكتارا، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر حدائق التوليب في آسيا، وفق "يورونيوز".

وقال إنام رهمان، وهو المسؤول عن الحديقة، إنها تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار هذا العام بسبب انحسار المخاوف من انتشار فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف:"نشهد إقبالا كثيفا وخاصة من السياح القادمين من دول أخرى. إنهم يُسحرون بأجواء هذه الحديقة تحت سفوح جبل زبروان. نأمل أن يكون هذا العام فألا عظيما وبداية موفقة لموسمنا السياحي".