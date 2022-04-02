«سم قاتل» يسكّن الألم

المصدر: (دبي - البيان)

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تعد الحلزونات المخروطية من أكثر المخلوقات التي تجوب المحيطات فتكاً. ولكن كشف علماء من جامعة غلاسكو عن خطط لتسخير سمومها لتطوير مسكنات جديدة أكثر فاعلية، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

وقال الدكتور أندرو جاميسون، الذي يقود المشروع: «الحلزون المخروطي قد يبدو وكأنه احتمال غير محتمل لتحقيق اختراقات في اكتشاف الأدوية، لكن السموم التي ينتجها لها الكثير من الخصائص المثيرة للاهتمام».

وتعرف القواقع المخروطية بأنها حيوانات بحرية مفترسة توجد في البحار والمحيطات الدافئة حول العالم. ويحتوي سمها على مواد كيميائية تسمى السموم - الببتيدات شديدة السمية العصبية، التي تسبب الشلل. وفي حين أن هذا يمكن أن يكون قاتلاً، يعتقد الباحثون أن النسخ المعدلة من الببتيدات يمكن استخدامها لتثبيط مستقبلات الألم لدى البشر.