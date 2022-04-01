أمريكي يحاول تهريب المخدرات بالحلوى في مطار القاهرة

المصدر: البيان

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حاول متهم أمريكي تهريب كميات من المخدرات المخبَّأة بالحلوى في مطار القاهرة.

ونجحت الجهات الأمنية المصرية في إحباط تلك المحاولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

وكان رجال الجمارك قد اشتبهوا في المتهم بسبب إسراعه في الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جوهانسبرغ على رحلة طائرة مصر للطيران.

وبسؤال المتهم عما إذا كان يحمل معه أي بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص.

وخلال تفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً، تبين وجود أكياس صغيرة تحتوي على مادة الماريغوانا المخدرة بوزن 60 غراماً، وعلبة صغيرة من البلاستيك بها حلوى بالماريغوانا، و3 سجائر محشوة بالماريغوانا المخدرة، ومطحنة خاصة بطحن مخدر الماريغوانا داخل حقائبه.