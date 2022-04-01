معهد الفلك يحدد أول أيام رمضان في مصر

المصدر: البيان

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن ظاهرة "محاق قمر رمضان"، حيث أشرق القمر مع الشمس صباح اليوم الجمعة، وسيغرب معها، ولهذا فإن يوم غد السبت هو أول أيام رمضان.

وأوضح: "يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجهه المظلم ناحية الأرض، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة. ووفقا لهذا الحدث يكون أول بداية شهر رمضان غدا السبت"، وفقا للعربية نت.

في السياق، قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة في هذا اليوم عند الساعة 06:36 مساء، أما القمر فسيغرب عند الساعة 06:53 مساء، بعد 16 دقيقة من غروب الشمس، وبذلك تتحقق شروط دخول الشهر فلكيا، أما رؤية القمر بالعين المجردة فغير ممكنة بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق، ولكن الفرصة مهيأة لرصده من خلال تقنية التصوير الفلكي في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

وذكرت أن "بداية الشهر الفضيل ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا السعودية".