ميسي أضاع ضربة جزاء ضد تشلسي في نهائي الكوبا .. تجتاح مواقع التواصل

المصدر: البيان

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أخطأت مذيعة قناة إم بي سي مصر بُثينة توكل بعد تعليقها على إضاعة محمد صلاح ضربة جزاء منتخب مصر أمام السنغال يوم الثلاثاء الماضي في إياب الدور النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 والتي انتهت بخطف رفاق ساديو ماني لبطاقة التأهل بعد الفوز على الفراعنة بركلات الترجيح.

وقالت توكل إن عددا كبيرا من اللاعبين أضاعوا ركلات جزاء كثيرة أبرزهم ميسي الذي أضاع ركلة جزاء للأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلسي بدلا من أن تقول تشيلي.

يذكر أن محمد صلاح تعرض لمحاولات تشويش بأضواء الليزر أثناء استعداده لتسديد ركلة الجزاء، واهتمت الصحف العالمية بنتيجة المباراة، وتركز اهتمامها على الليزر الذي تم تسليطه من قبل الجماهير على محمد صلاح خلال تسديد الركلة الترجيحية الأولى التي أهدرها.