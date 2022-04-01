يحاول تهريب 143 عنكبوتاً كبيراً بأكياس بلاستيكية

المصدر: أ ف ب

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ضبطت السلطات الكولومبية الخميس حوالي 143 من الرتيلاء فيما كانت مهرّبة الى المكسيك خلال عملية لمكافحة تهريب الحيوانات في مطار بوغوتا، كما أعلنت وزارة البيئة الكولومبية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه العناكب التي عثر على 12 منها نافقة اختناقا، كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية في طائرة شحن.

وتابعت "لم تتوافر وثائق تثبت مصدر" الشحنة أو تصاريح نقلها بشكل قانوني.

وبحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تباع الرتيلاء بشكل غير قانوني وهي تحظى بشعبية كبيرة في سوق الحيوانات، نظرا إلى طبيعتها الأليفة وألوانها.

وفتحت الشرطة تحقيقا لتحديد "الجهتين المرسلة والمستقبلة" للعناكب. وفي نوفمبر، ضبطت 232 من الرتيلاء في كولومبيا فيما كانت مهرّبة إلى أوروبا.

وينص القانون في كولومبيا على عقوبات جنائية وغرامات كبيرة ضد المتهمين بالاتجار بالحيوانات.