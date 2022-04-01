سقط من السطح.. وفاة طفل وهو يشارك والده فرحة تعليق زينة رمضان

المصدر: البيان

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لم يكن يتخيل والد الطفل ضياء أن فرحة العائلة بقدوم شهر رمضان المبارك ستتحول إلى مأتم وفجيعة بعد أن سقط طفلة ذو الحادية عشر عاماً من السطح وهو يعلق زينة الشهر الفضيل.

يروي والد الطفل القصة بحزن كبير ويقول "الله يرحمك يا روحي".

ويتابع: "من شدة فرحته بقدوم شهر رمضان، قرر تعليق زينة الشهر الفضيل على سطح المنزل". مشيراً إلى أن ابنه سقط من الطابق الثالث على الأرض، وعند محاولة إسعافه وصل إلى المستشفى متوفيا.

ونعى والد ضياء ابنه عبر منشور في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي... صدق الله العظيم

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ... صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنه بقضاء الله انتقل الى رحمة الله تعالى ابني ضياء حسين جودت حمد حمدالله (الله يرحمك يا روحي".