بسبب غلاء إيجارات المساكن.. عائلة من 5 أفراد تعيش في سيارة بكوينزلاند الأسترالية

المصدر: البيان

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أُجبرت عائلة مكونة من خمسة أفراد على العيش في سيارتهم في كوينزلاند الأسترالية بعد بحثهم اليائس عن مكان للعيش وسط أزمة العقارات الإيجارية المتصاعدة في الولاية.

وقالت الوالدة إبسويتش شيكيرا ماهر إنها تقدمت بطلب لاستئجار أكثر من 300 عقار منذ انتهاء عقد إيجارها في يوليو من العام الماضي، ولكنها رُفضت في كل مرة.

ومنذ ذلك الحين، قالت السيدة ماهر إن الأسرة تنتقل من موقف إلى آخر بينما تعيش في سيارتهم.

في سياق ذلك، تستخدم الأسرة منازل الأصدقاء للاستحمام وتنفق مئات الدولارات على الوقود كل أسبوع للحفاظ على برودة السيارة مع مكيف الهواء طوال الليل.

يذكر أن معدل الشاغر الإيجاري في إبسويتش يبلغ حالياً 0.9 في المئة، وفق موقع "أستراليا بالعربي".



لكن انخفاض توافر الإيجارات لا يزال يمثل مشكلة في جميع أنحاء الولاية، لا سيما في الجنوب الشرقي المتضرر من الفيضانات، كما بلغ معدل الإيجارات الشاغرة في بريسبان 1.8 في المئة مؤخراً.

وإلى الشمال في منطقة خليج موريتون، تتوفر 0.7 في المئة من الإيجارات، وفي كابولتشر وجولد كوست، بلغ توافر الإيجارات 0.6 في المئة.

جدير بالذكر أنه وبعد الكشف عن الميزانية الفيدرالية هذا الأسبوع، قال سكوت موريسون إن أفضل حل للمستأجرين هو “مساعدتهم على شراء منزل”.

وكشفت الميزانية أن خطة ضمان المنزل ستُمدد لمشتري المنزل الأول، مع 50000 شخص مؤهلين للحصول على ودائع منازل مخفضة تصل إلى 5 في المئة.

وبموجب هذا المخطط، سيتمكن الآباء الوحيدون المؤهلون من شراء منزلهم الأول مع وديعة بنسبة 2 في المئة.