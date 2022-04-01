كثبان رملية «تتنفس» بخار الماء

المصدر: دبي - البيان

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لا يمكن للبحار الشاسعة من الكثبان الرملية أن تنمو وتتحرك وتتفاعل مع بعضها البعض فحسب، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أنها تستطيع أيضا «التنفس»، وفق ما ذكرت مجلة «ساينس ألرت».

وباستخدام مسبار فائق الحساسية، أظهر الباحثون أن الكثبان الرملية تستنشق بانتظام وتخرج كميات صغيرة من بخار الماء.

ويعتبر المسبار المستخدم للكشف عن هذا التدفق حساساً جداً للرطوبة، ويمكنه التقاط أغشية صغيرة من الماء على حبة رمل واحدة.

وبالاستناد إلى البيانات التي جمعها المسبار، كشف الباحثون عن سلوك دقيق للغاية للرمال في الصحراء، حيث تحمل مسام الكثبان الرملية الرطوبة من السطح إلى أسفل، ويتم إنشاء هذه المسارات وإعادة تشكيلها مع هبوب الرياح.

ويمكن أن يكون هذا «التنفس» ما يسمح للميكروبات بالعيش في أعماق الكثبان، حتى في حالة عدم توفر الماء السائل.