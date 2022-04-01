صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050

المصدر: دبي - البيان

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تدّعي دراسة جديدة أن تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050 أمر ممكن دون الإضرار بالاقتصاد.

وصاغ علماء من كلية لندن الجامعية سيناريوهات مختلفة لمعرفة ما إذا كان الهدف الطموح ممكناً مع تعطيل النمو الاقتصادي.

وتشير النتائج إلى أننا يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية والحد من زيادة درجة الحرارة إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة دون تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

وقال بول إكينز، الذي قاد الدراسة، إن استمرار النمو الاقتصادي العالمي يتوافق بشكل واضح مع تحقيق هدف درجة الحرارة في اتفاقية باريس. وتحتاج الحكومات الآن إلى تكثيف وضع السياسات لتحفيز الاستثمارات المطلوبة لتحويل هذه التوقعات إلى واقع.