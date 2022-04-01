«صاروخ» سيراكيوز يقلع مجدداً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر في الثالث من يونيو المقبل، أسطوانة تتضمن الحفلة التي أحياها المغني برنس عام 1985 في سيراكيوز (ولاية نيويورك) من ضمن جولته «بوربل راين»، وكان يومها في ذروة مسيرته، وسيتوافر هذا التسجيل على أسطوانات فينيل وعلى أقراص «سي دي» و«بلو راي»، على ما أعلنت الأربعاء شركة الإنتاج «ليغاسي ريكوردينغز» التابعة لمجموعة «سوني»، ومؤسسة «برنس إستايت» التي تتولى إدارة إرث النجم الراحل.

ويُعتبر تسجيل حفلة سيراكيوز التي قدمها برنس في 30 مارس 1985 في ملعب «كاريير دوم» المسقوف في نيويورك، أبرز تسجيلات الحفلات الحية لبرنس الذي توفي عام 2016. وقال عازف الغيتار براون مارك من فرقة «ذي ريفولوشن» التي كانت ترافق برنس في تلك الحقبة: «عندما أستمع مجدداً إلى حفلة سيراكيوز، أشعر بأننا أشبه بصاروخ عند إقلاعه».