ساعات الصيام حول العالم خلال شهر رمضان المبارك 1443

المصدر: إعداد : إبراهيم الجروان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفل الملايين حول العالم، بقدوم شهر رمضان المبارك لعام 2022، وتختلف رؤية هلال رمضان بين بلد وآخكما أن عدد ساعات الصيام تختلف من دولة لأخرى.



ساعات الصيام حول العالم

* كوالالمبور - ماليزيا ( 13:15 إلى 13:25 ساعة ) .

* كيرلا - الهند / أديس أبابا-إثيوبيا ( 13:20 إلى 13:40 ساعة) .

* صنعاء - اليمن ( 13:25 إلى 13:55 ساعة) .

* مكة المكرمة - السعودية ( 13:35 إلى 14:10 ساعة) .

* ابوظبي - الامارات ( 13:40 إلى 14:20 ساعة) .

* القاهرة - مصر ( 13:50 إلى 14:40 ساعة) .

* القدس - فلسطين ( 14:00 الي 14:50 ساعة ) .

* اسطنبول - تركيا / روما - إيطاليا ( 14:15 إلى 15:40 ساعة ) .

* لندن - المملكة المتحدة ( 15:00 إلى 17:15 ساعة) .

* برلين - المانيا ( 15:10 الي 17:30 ساعة) .

* موسكو - روسيا ( 15:20 إلى 17:40 ساعة) .

* هلسنكي - فنلند ( 16:00 إلى 18:25 ساعة) .