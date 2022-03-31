في واقعة مأساوية..شاب ينتحر قبل يوم من عقد قرانه

المصدر: البيان

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في واقعة مأساوية أقدم شاب مصري من محافظة الشرقية بإنهاء حياته بالقفز من أعلى كوبري ووافته المنية في الحال.

وأنهى الشاب حياته عن طريق القفز إلى المياه من أعلى كوبري البطل بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، قبل عقد قرانه بيوم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث منيا القمح، يفيد بأنّ شاباً يدعى «مصطفى فكري»، 27 عاماً، عامل في مصنع، من قرية التلين بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، أنهى حياته غرقا بعد قفزه من أعلى كوبري، ولقي حتفه في الحال وفق صحيفة الوطن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الشرقية، إلى مكان الواقعة وتمكنت من انتشال جثة الشاب، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال أحد أقارب الشاب - طلب عدم ذكر اسمه -، إنّ الشاب أرسل رسالة لخطبيته أخبرها فيها بأنّه سينهي حياته، ثم أنهى حياته بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري فور إرسال الرسالة، مؤكدا أنّ الشاب كان يتمتع بخلق حسن، والأسباب التي دفعته لإنهاء حياته مجهولة.