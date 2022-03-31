فيديو .. قصة أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر تعرض لأول مرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر .. هكذا تم التنويه عن «البرومو» الرسمي لمسلسل «الاختيار3» والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

المسلسل يتحدث عن الفترة التي عاشها المصريين منذ نزولهم في شوارع مصر 30 يونيو لرفض حكم جماعة الإخوان، وصولًا ليوم 3 يوليو والبيان التاريخي الذي صدر من قبل وزير الدفاع حينها المشير أول عبدالفتاح السيسي بحضور عدد من الشخصيات الوطنية، وفقا للمصري اليوم.

وشملت قرارات 3 يوليو تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

كما ضمت القرارات تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

وظهر في الإعلان الدعائي كل من أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، مجسدين شخصيات ضباط في الأمن الوطني والمخابرات المخابرات العامة وخالد الصاوي الذي يجسد شخصية خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وأمير المصري وهو يقود مسيرة كبيرة رافضة لحكم الإخوان ضمن ثورة 30 يونيو، وعبدالعزيز مخيون الذي يجسد شخصية مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمود البزاوي وعدد من نجوم المسلسل.