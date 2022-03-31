الكشف عن هوية رجلي الأعمال القتيلين بمطعم في هولندا

المصدر: أ ف ب

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أوقفت الشرطة الهولندية اليوم الخميس رجلاً يُشتبه بأن له علاقة بمقتل رجلين مساء الأربعاء برصاص مسلّح أطلق النار عليهما داخل مطعم في هولندا، وتبيّن أنهما رجلا أعمال شقيقان من أصل تركي، وفق ما افادت الخميس وسائل إعلام هولندية.

وسلم الرجل البالغ 32 عاما نفسه إلى مركز للشرطة في ديفنتر على بعد 32 كيلومترا من مدينة جفوليه بشمال هولندا، حيث وقع إطلاق النار.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها "تعمل في الوقت الراهن على التحقيق في دوره في الجريمة".

وأوضحت الشرطة الخميس أنها بدأت عملية مطاردة للعثور على الجاني الذي أطلق النار على الرجلين البالغين 57 و62 عاماً داخل مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في جفوليه.

ووقع إطلاق النار أمام عدد من الزبائن المذهولين والمذعورين من بينهم أطفال كانوا أنهوا لتوهم حصة تدريبية في كرة القدم.

وروى شهود أن الرجل أفرغ الرصاصات التي كانت في ممشط سلاحه على الرجلين.

ولم تؤكد الشرطة رسمياً بعد هوية الضحيتين لكنّ وسائل إعلام عدة أشارت إلى أنهما يدعيان حسين وعلي تورونلار، وهما رجلا أعمال محليان هولنديان من أصل تركي يعملان في قطاع الضيافة.

وأفادت إذاعة "آر تي إل أوست" المحلية بأنّ المسلّح كان جالساً "إلى طاولة قريبة من الضحيتين قبل أن يطلق النار عليهما".

واشارت الإذاعة إلى أن "الأمر يبدو كأنه تصفية مزدوجة بدم بارد ومخطط لها بشكل جيد".

وتندر حوادث إطلاق النار في هولندا، لكن العاصمة أمستردام شهدت جرائم قتل عدة مرتبطة بصدامات تتعلق بالسيطرة على الاتجار بالكوكايين.