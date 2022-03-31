صور مذهلة لملعب «مخبأ» في جزيرة نائية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أروع المستطيلات الخضراء في العالم يقع في واحدة من أجمل البراري الإسكندنافية القابعة على جزيرة نرويجية نائية، كشف عنها تصوير فيديو بواسطة الدرون.

خلال زيارة له إلى مستوطنة هنينغسفار، الواقعة على حافة أرخبيل لوفتن بالنرويج، اختار إيفان بيدريتي البالغ من العمر 50 عاماً التوجه لرؤية ما يعتبره واحداً من أروع الاستادات في العالم، تلك الجوهرة الخفية في شمال أوروبا المخبأة داخل قرية صيد نرويجية، كما جاء في تقرير موقع صحيفة «ميرور».

وعلق المصور الآتي من سردينيا الإيطالية على المسألة بالقول: «تعكس البقعة ملعب كرة قدم كلاسيكياً بالحجم العادي، وإنه لمن المذهل وجود مثل هذه البقعة على تلك الجزيرة». ولأنه مكان مشهور في لوفوتن قال بيدريتي، وجبت زيارته والتعرف إليه للمرة الأولى في 2020، لكنه أراد أن يعود مجدداً ويلتقط له صوراً من الأعلى.

وملعب هنينغسفار مغطى بالعشب الاصطناعي بالكامل، نظراً إلى أن موسم الشتاء لا يسمح بوجود عشب طبيعي على مدار العام.