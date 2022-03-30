عالم روسي: 20% من المدخنين سيقلعون عن هذه العادة السيئة

المصدر: البيان

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بشَّر عالم المخدرات الروسي أليكسي سمشليايف، بأن 20% من المدخنين سيقلعون عن هذه العادة السيئة.

ويشير العالم الروسي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن المدخنين يقسمون إلى ثلاث فئات حسب موقفهم من هذه العادة السيئة؛ الفئة الأولى تقلع عن التدخين بسبب مشكلات صحية، والفئة الثانية تقلع عن التدخين بسبب القيود المفروضة على المدخنين وارتفاع سعره، وأما الفئة الثالثة فستبقى تدخن على الرغم من جميع القيود وارتفاع أسعار السجائر. أي لن تقلع عن التدخين مهما حصل"، حسب روسيا اليوم.

ويشدد سمشليايف على أن ارتفاع سعر السجائر قد يدفع ارتفاع عدداً كبيراً من أفراد الفئة الثانية إلى الإقلاع عن التدخين.

ويقول: "يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار التبوغ في الفئة الثانية من المدخنين ويجعلهم يقللون أولاً من التدخين وبالتالي الإقلاع عنه نهائياً".

ويسأل سمشليايف: كم يجب أن يكون سعر علبة السجائر، لكي يضطر الشخص إلى ترك عادة التدخين السيئة؟

ليجيب: "هناك مستوى معين لسعر علبة السجائر، فإذا تجاوز سعر العلبة هذا المستوى فإن الكثيرين لن يمكنهم شراؤها. وعند مناقشة هذه المسألة، توصل الباحثون إلى أن سعر علبة السجائر يجب أن يكون مرتفعاً، بحيث لا يمكن للطالب أن يشتريها. بمعنى يجب أن تكون أسعار السجائر مرتفعة جداً لتشكل عائقاً مالياً.. أي يجب أن يؤدي ارتفاع أسعار السجائر، إلى خلق هذا الحاجز".