محمد بن مكتوم يفتتح معرضاً تشكيلياً لمهندسة الطيران الإماراتية سعاد الشامسي

المصدر: دبي ــ البيان

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افتتح الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الامارات للركبي معرضا للفنون التشكيلية أقيم في مركز تايمز سكوير بدبي وضم لوحات ابدعتها مهندسة الطيران الاماراتية الدكتورة سعاد الشامسي التي اختارت لمجموعتها الفنية عنوانا يواكب تطلعات البشرية في العصر الراهن ليكون شعاره "بالحب نحيا بسلام".

وأقيم المعرض في مركز تايمز سكوير بدبي ويستمر على مدى خمسة ايام من الفترة من 28 مارس حتى الاول من إبريل 2022 حيث تشارك فيه المهندسة المغربية ساره احشوش بعدد من اللوحات التشكيلية التي عكست الثقافة الهندية وجمال المرأة واصرارها على مواجهة صعوبات الحياة.

وحضر الافتتاح عدد من الشيوخ والامير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي والدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه السابق ويعقوب العلي المستشار الخاص للشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم وبعض الشخصيات الهامة المهتمين بالفنون التشكيلية

وتدور فكرة المعرض حول كيفية ان تعيش المرأة في سلام ومحبة على الرغم من تحديات الحياة أيا كانت حالتها الاجتماعية سواء كانت متزوجة او مطلقة أو آنسة.

وضم المعرض لوحات تعكس جماليات المرأة من جميع الجنسيات من خلال روحها وعقلها وتواصلها مع العالم.

وشاركت الدكتورة سعاد الشامسي بعشرين لوحة تشكيلية تعكس دور المرأة في الحياة وما تتعرض له جراء الحروب والصراعات في العالم.

وقالت الدكتورة سعاد الشامسي: إن هذا المعرض هو الاول لي في الامارات فقد اقمت معرضين خارج الدولة أحدهما في القاهرة والثاني في لندن.

وأضافت أن الهدف من وراء هذا المعرض هو دعم المرأة لتحيا بسلام وحب وعليها ان تربى أبناءها على الفضيلة والأخلاق وأن تدعم أبناءها وتشاركهم هواياتهم الفنية والثقافية مهما كان منصبها القيادي.

وتحدثت الشامسي عن تجربتها الشخصية فأشارت إلى أنها تدعم ابنها يوسف العلي ذا الاعوام السبعة بل وجعلته يشارك بلوحة تشكيلية في هذا المعرض مما كان له الاثر الإيجابي على نفسية ابنها وتقدمه في دراسته ومنحه الثقة والسعادة في اول نشاط إيجابي له.

وقالت الشامسي إن لوحاتها تعد مزيجا من الفن الكلاسيكي والواقعي لإبراز الفكرة وجماليات المرأة باستخدام الالوان المبهجة الاكليريكية والزيتية كما انها استخدمت ورق وماء الذهب عيار 24 في ثلاث لوحات، واكدت أن لوحاتها تحمل عناوين كتبها فهي اديبة وكاتبة لها عدة اصدارات منها أمنيتي ان اقتل رجلا ورحمن القلب وباركود وعاشق بلا وطن وعاشق بين بولاق ودبي ولحوم للبيع لتحدث بذلك مزيجا بين الادب والفن وبين القصة واللوحة.