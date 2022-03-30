منحوتات «إن إف تي» إلى القمر

المصدر: نيويورك ـ أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يعد فنان النيو-بوب الأمريكي جيف كونز يكتفي بالعرض في المتاحف الكبرى، بل يرغب في تدشين دخوله عالم منتجات «إن إف تي»، وهي رموز غير قابلة للاستبدال، بإرسال منحوتات إلى القمر، على ما أعلن معرض «بيس» أمس، مبقياً الغموض سائداً في شأن المشروع.

ومن المقرر أن تتم رحلة «مجموعة المنحوتات» هذه في وقت لاحق من السنة الجارية وأُطلِقت عليها تسمية «مون فايزس» (أطوار القمر).

ولم يدل مسؤولو المعرض توضيحات في ما يتعلق بحجم المنحوتات، في حين أوضح البيان أنها ستوضع في أقمار اصطناعية صغيرة CubeSat يبلغ قياس ضلعها من حيث المبدأ 10 سنتيمترات.

وسيتم إطلاق المنحوتات إلى الفضاء من مركز كينيدي في فلوريدا، ضمن بعثة مستقلة تماماً، في مركبات هبوط تابعة لشركة Intuitive Machines، الأمريكية التي تتعاون أصلاً مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، على ما أوضح معرض بيس.

وسيتم إرفاق كل عمل برمز «إن إف تي»، وهو نسخة رقمية فريدة مشفرة بتقنية سلسلة الكتل (بلوكتشاين). وستباع نسخة «إف إف تي» على الأرض.