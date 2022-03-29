مصر.. حقيقة وفاة فريد الديب

المصدر: البيان

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كشف الفنان تامر عبد المنعم، حقيقة وفاة حماه المحامي فريد الديب، موضحًا أن خبر وفاته ليس له أساس من الصحة.

وكتب الفنان تامر عبد المنعم، منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيه: «المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب بخير ولا داعي لتداول تلك الشائعات السخيفة».

وكانت قد انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة المحامي فريد الديب، قبل أن تنفيها أسرته.

وكان آخر ظهور للمحامي فريد الديب، في عزاء الدكتور رجائي عطية، نقيب المحامين، أمام مسجد عمر مكرم.