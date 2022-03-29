بعد تداول فيديو.. القبض على سعودي تحرش بفتاة من أقاربه

المصدر: البيان

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أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية في السعودية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد أقاربها بها، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض عليه، وهو سعودي جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وبحسب صحيفة عكاظ تبين من إجراءات الاستدلال إلى وجود الفتاة خارج السعودية حالياً، وأن الحادثة حصلت منذ 3 أعوام ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك..

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية أن المتهم أحيل إلى النيابة العامة.