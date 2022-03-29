قتله داخل المسجد في صلاة الفجر ..تفاصيل مروعة حول جريمة الزرقاء بالأردن

المصدر: البيان

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استيقظ الأردن، فجر الثلاثاء، على جريمة مروعة، حيث قام شخص بالدخول إلى مسجد وقتل شخص آخر بإطلاق النار عليه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، في بيان، إنه "ورد فجر اليوم بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء، بقيام شخص بالدخول إلى أحد المساجد، وإطلاق النار باتجاه شخص آخر، مما أدى لوفاته".

وأضاف أنه "عند وصول أول دورية للشرطة، كان ذوو المغدور قد تجمعوا، وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحبوه معهم إلى داخل أحد المنازل".

وأوضح أنه بعد "مداهمة المنزل، تم العثور على الجاني مقتولا".

وأكد أنه "جرى ضبط سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته، كما وضبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم، وما زالت التحقيقات جارية".

ولم يذكر الأمن العام الأردني اسم القتيل أو اسم الجاني أو عوائلهم، واكتفى بالقول إن الجريمة حصلت في الزرقاء.

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