لا إحراج في العيادات مع بطاقات «لا تقس وزني»

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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قدم أحد المواقع على الإنترنت، أخيراً، بطاقات خاصة مكتوب عليها «من فضلك لا تقس وزني إلا في حال هناك ضرورة من الناحية الطبية». ووفقاً لموقع مجلة «سلف» الأمريكية، تكتسب البطاقات قدراً كبيراً من الاهتمام في الآونة الأخيرة، وقد انتشرت لدى زوار الكثير من العيادات الطبية وفيها، تجنباً لإحراج المرضى، الذين يعانون من الوزن الزائد. وتعد تلك البطاقات رسالة إلى الطاقم الطبي مفادها:

«من فضلك لا تقس وزني إلا في حال وجود ضرورة طبية، وإذا كنتم حقاً بحاجة إلى وزني، فيرجى إخباري بالسبب حتى أتمكن من منحك موافقتي»، ذلك أنه نادراً ما يكون أخذ وزن شخص أمام شخص آخر تجربة ممتعة، بسبب التوقعات غير الواقعية بخصوص أوزان الجسم. ويرى القيمون على المشروع بأن البطاقات مفيدة لمن يعانون من مشكلات الوزن، والذين يشعرون بالقلق حيال رؤية الطبيب.