يحلّق من قمم الجبال ببدلة خاصة

المصدر: (دبي ـ البيان)

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يقفز غابرييل مارتينز من مرتفعات البرازيل محلقاً في الهواء ببدلة جناح، وهو مغامر يبحث عن أقصى درجات التحدي في جميع الرياضات التي يمارسها بحياته.

وهذه التجربة هي رياضة الطيران في الهواء باستخدام بدلة الجناح، حيث تنتفخ وتصبح مثل الأجنحة بين ذراعي ورجلي المغامر، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن».

وقال مارتينز: «اعتدت أن أوقف كل ما أفعله أو أفكر فيه، وأركز على القفز قبل ثوانٍ قليلة من القيام بذلك.. أفكر في كل شيء سأفعله في تلك القفزة، وأقوم بإغلاق عيني، وتحريك جسمي كما لو كنت أطير حقاً، ثم أستعد لرمي نفسي من جرف أو أي مكان آخر».

وأوضح مارتينز أن الطيران بالقرب من الأرض هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له، حيث مات الكثيرون وهم يفعلون ذلك.

وتعرض مارتينز إلى حادثتين حتى الآن، بسبب فتح مظلته بشكل غير صحيح، ما تسبب بكسور في بعض عظامه.