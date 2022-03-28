تحطمت سيارتها تحت عجلات قطار بسبب جهاز الملاحة

المصدر: (برلين ـ د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا شك في أهمية ومزايا جهاز التوجيه الملاحي في قيادة السيارات، غير أن اتباع تعليمات هذا الجهاز حرفياً أحياناً يؤدي إلى مشكلات لمستخدم الجهاز وأحياناً إلى كوارث، كما حدث مع امرأة في ألمانيا، اخيراً.

إذ قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، أمس، إن المرأة اتبعت تعليمات الجهاز حرفياً ما أدى بها إلى الانعطاف نحو اليسار قبل الأوان الصحيح لتجد نفسها واقفة بسيارتها فوق قضبان السكك الحديدية في بلدة فيشلده بولاية سكسونيا السفلى.

وحينما لاحظت المرأة أن السيارة علقت في مكانها، نزلت لتبحث عن مساعدة، وبعد ذلك بوقت قصير داهم قطار فائق السرعة «آي سي إي» السيارة، فصدم السيارة وحطمها، حيث كان ذلك القطار يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، ومع السرعة والظلام لم يتسنَّ وقت لسائق القطار لكي يتصرف. فانحشرت السيارة تحت القاطرة جراء التصادم ولم يحدث شيء لركاب القطار البالغ عددهم نحو 320 شخصاً.