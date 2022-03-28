تخفيف التوتر والضغط عبر دغدغة القدم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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ابتكر باحثون آلة مصممة لإنشاء المحفزات المثلى لدغدغة القدمين، والتي يمكن أن تعمل كمخفف للضغط من خلال إثارة الضحك.

واستخدم الباحث دون ساميثا، من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا وزملاؤه لمعرفة المكان الأكثر حساسية للقدم، فرشاة تعمل بالمغناطيس لتحفيز مناطق مختلفة على باطن القدم، حيث أجرى الفريق دراسة مع 13 مشاركاً، سبع نساء وستة رجال، حسب «روسيا اليوم». وكان متوسط القيمة التي قدمتها النساء 5.57 وهو أعلى من المتوسط البالغ 3.83 من الرجال.

استخدم الباحثون هذه البيانات لطباعة ثلاثية الأبعاد لنعل مرن يمكن إدخاله في أي حذاء عادي، يطلق عليه اسم "تيكل فوت"، يحتوي على 3 مشغلات دغدغة، ويمكن تشغيل الجهاز ببطاريات ليثيوم أيون. وأكد دون ساميثا أن الجهاز يخفف التوتر والضغط.