ولاية ماليزية تسمح للمسلمين بالصلاة في المساجد دون تباعد جسدي

المصدر: د ب ا

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أعلنت إدارة الشؤون الدينية الإسلامية في ولاية كيداه الماليزية أنها ستسمح للمسلمين بالصلاة في المساجد بدون تباعد جسدي اعتبارا من أول أبريل.

إلا أن إدارة الشؤون الدينية الإسلامية دائرة اشترطت أن يكون ذلك للمصلين الذين تلقوا الجرعات الكاملة للقاحات المضادة لكوفيد 19، وفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية اليوم الأحد.

وأشارت السلطات إلى أنه بالرغم من السماح بالصلاة بدون تباعد، فإن الأنشطة الأخرى التي تتم داخل المساجد مثل الإفطار والسحور والمأكولات والوجبات الخفيفة والسريعة التي يتم تناولها بعد صلاة التراويح خلال شهر رمضان، لابد من مراعاة التباعد الاجتماعي فيها.

وكان وزير الصحة خيري جمال الدين قال يوم الخميس إنه من المتوقع أن يفقد حوالي مليوني شخص في ماليزيا، معظمهم من متلقي لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19، وضع "التطعيم الكامل" في أول أبريل لعدم تلقيهم جرعات معززة.