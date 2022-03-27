بسبب الغيرة المفرطة .. سوداني يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة في الكويت

المصدر: البيان

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أقدم مقيم سوداني على قتل زوجته وهي من الجنسية نفسها، في حولي بالكويت.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن مواطنا سودانيا يعيش في الكويت تشاجر مع زوجته ولم يتمالك أعصابه فقام بسحب سكين حادة من المطبخ وطعنها أكثر من طعنة في رقبتها في البداية ومن ثم أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها.

ووفقا لتحريات الشرطة، فإن أحد جيران الزوجين أشار في التحقيقات إلى أن الزوج كان يعاني من الغيرة المفرطة على زوجته والتي كانت تتسبب في مشاكل كبيرة بينهما وشجار دائم، وإنها ليست المرة الأولى التي حاول قتلها.

أوضح جار آخر، أن الزوج كان في كثير من الأحوال شديد الانفعال وكان الشجار يصل أحيانا إلى الضرب وتعنيف الزوجة، إلا أن تلك المرة خرجت الأمور عن السيطرة وفجأة شعروا أن الضجيج والأصوات العالية اختفت فشعروا بالقلق.

جدير بالذكر ان الزوج قام بتسليم نفسه للشرطة واعترف بجريمته وقامت الشرطة بمعاينة مكان الجريمة وقام الزوج بتمثيل الجريمة بعد الاعتراف.