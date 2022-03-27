المنزل غير المرئي .. الأغرب في العالم

المصدر: البيان

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مر أناس كثيرون على المنزل غير المرئي في لندن لكنهم لم يروا شيئاً، وبحثوا على خرائط جوجل فلم يجدوه ، إنه المنزل الأغرب في العالم، و حصل هذا المنزل الفريد من نوعه في حي ريتشموند بلندن على لقب «المنزل غير المرئي» بسبب جدرانه الخارجية المغطاة بالمرايا بالكامل، مما يجعل من الصعب ملاحظة وجوده، ويقع المنزل في لندن على الطريق A316 المزدحم بجوار دوار ريتشموند سيركس، بالقرب من محطة مترو أنفاق ريتشموند، بحسب موقع "أوديتي سنترال "الإلكتروني وفق صحيفة أخبار اليوم.

وهو ليس نوعًا من التركيبات الفنية الفاخرة، ولكنه منزل حقيقي، حيث أعاد المهندس المعماري والفنان أليكس هاو تصميم المنزل في عام 2015، وكان العقار مأهولًا بالسكان منذ عام 2019، وقالت العائلة التي تقطن فيه إن العيش في المنزل أمر ممتع، فالمارة لا يمكنهم رؤية المنزل من الداخل.

كما يمكن للمالكين رؤية الخارج بشكل جيد تمامًا، وأحيانًا يرصدون الأشخاص وهم يصلحون هندامهم أوشعرهم أمام الجدران والنوافذ ذات المرايا، كما قال المصمم أليكس هاو متحدثاً عن المنزل: "لقد صممت المنزل بطريقة فريدة تجعله منسجماً مع البيئة المحيطة به، حيث يمكن رؤية الأشجار والغيوم تنعكس على مرايا المنزل " .

وبعد شهرتة الواسعة انتشرت صورة لما يسمى بالمنزل غير المرئي على موقع ريرديت، وأثارت الكثير من الأسئلة، حيث تساءل البعض عن مقدار الوقت والجهد الذي يبذله أصحاب المنزل في الحفاظ على نظافة المرايا طاول الوقت، بينما قال آخرون، إنهم مروا بجانب المنزل عشرات المرات دون أن يدركوا بأنه موجود.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "لقد عشت في البلدة لمدة 10 سنوات ومررت بالمنزل مرات كثيرة ولم ألاحظ وجوده أبدًا " ،بإلإضافة أنه يذكر بأن العديد من الأشخاص بحثوا عن المنزل على خرائط غوغل وواجهوا صعوبات في العثور عليه بشكل دقيق.