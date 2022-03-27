رجل مُتيم يبحر بين دولتين لملاقاة زوجته بعد أن فرقت بينهما كورونا عامين

المصدر: البيان

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هو الحب وحده الذي يقصر المسافات، وتتلاشى الحدود أمامه، وتهون الصعاب تجاهه، وحده الحب الذي يجعل المستحيل حقيقة.

قطع رجل فيتنامي مسافات طويلة عن طريق التجديف في البحر بقاربه المطاطي الصغير، للوصول إلى الهند لملاقاة زوجته، التي اضطُر للابتعاد عنها عامين بسبب فيروس كورونا المستجد.

و لم يكن لدى الرجل المتيم خريطة أو بوصلة أو نظام تحديد المواقع العالمي أو ملابس احتياطية، أو حتى أي وسيلة لحمايته من غدر البحار، إلا أن حبه لها جعله يتحدى جميع الصعوبات بحثًا عنها، وفقًا لموقع odditycentral.

وتلقت البحرية التايلاندية تقريرًا عن الرجل الفيتنامي، الذي يدعى «هو هوانج هونج» بأنه قد غادر «فوكيت» في جنوب تايلاند بداية مارس الجاري، على متن قارب صغير قابل للنفخ يحمل القليل من عبوات الماء وأكياس المعكرونة سريعة التحضير.

واستطاعت أحد قوارب الصيد، العثور على الرجل الفيتنامي، البالغ من العمر 37 عامًا، قرب جزر سيميلان في تايلاند، على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من البر الرئيسي.