كلب يهاجم صاحبته بوحشية وكاميرا المصعد ترصد الجريمة المروعة

المصدر: البيان

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يواجه كلباً في كولومبيا حكما بالإعدام بعدما انتشر له واحد من الفيديوهات الصادمة وهو يقوم بمهاجمته صاحبته التي لم يتعد عمرها الـ24 عاما.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية التفاصيل الصادمة للقصة التي كانت مثار حديث الجميع في كولومبيا بسبب السلوك الغريب للكلب.

وقالت الصحيفة إن فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً تعرضت لهجوم وحشي من جانب الكلب الخاص بها والذي يعيش معها في نفس المنزل.

وتابعت أن الهجوم الذي تعرضت له الفتاة تسبب لها بحالة من الصدمة، بالإضافة إلى إصابتها بجروح وكسور متعددة.

ونقلت عن وسائل إعلام محلية أن الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا كانت تربط حذاءها الرياضي في غرفة نومها عندما هاجمها حيوان أليف خاص بها.

وتابعت أن الفتاة تمكنت من الزحف من شقتها لطلب المساعدة من جيرانها. ووصلت إلى المصعد، حيث التقطت كاميرا المراقبة الخاصة به الهجوم.

وأظهر الفيديو الصادم محاولات الشابة اليأسة من أجل الإفلات من الكلب، إلا أنه استمر بهاجمتها وعضها في ذراعها اليسرى.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تحاول دفع الكلب بعيداً عبر وضع يدها الأخرى أمام وجهه، وتمكنت لثوان فقط من الضغط على زر المصعد للنزول إلى الردهة.

وبمجرد الوصول إلى الردهة هرع العديد من الأشخاص من أجل مساعدة الفتاة التي كانت تتعرض للهجوم الوحشي من جانب حيوانها الأليف.

وعن مصير الفتاة قالت شرطة مدينة كوكوتا إن المرأة أصيبت بكسور في أصابع يدها اليمنى وكسور متعددة في يدها اليسرى وجروح في الأطراف العلوية.

بينما قالت إنها قامت بالقبض على الكلب وأنها ستجري خلال 10 أيام دراسة سلوكية على الكلب لتحديد مصيره مع إمكانية إعدامه.