قتلى وجرحى في انهيارات صخرية مروعة بسلطنة عمان "فيديو"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتعامل فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان، مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف عبر حسابها بتويتر، إن الانهيارات الصخرية لاتزال مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين، وحتى الآن تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة.