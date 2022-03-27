القبض على سعودي احترف النصب والاحتيال بطريقة جهنمية

المصدر: البيان

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ألقت السلطات السعودية القبض على سعودي ؛ ارتكب عددًا من قضايا النصب والاحتيال المالي على عملاء أحد المواقع الإلكترونية.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن سعودي؛ ارتكب عددًا من قضايا النصب والاحتيال المالي على عملاء أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض السلع بهدف البيع، وذلك بإرساله رسالة نصية وهمية على جوال البائع بتحويل قيمة السلعة على حسابه البنكي، وحصوله عليها دون دفع ثمنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وأبان أنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.