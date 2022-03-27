أخفوا جثتها بالصرف الصحي.. محاكمة المتهمين بجريمة قتل الطفلة جنى

المصدر: البيان

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تعقد الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة قتلة الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة.

وكان المستشار أحمد شورب، المحامي العام الأول، لنيابة شمال الجيزة، أحال المتهمين في القضية رقم 1229 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 4557 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مصطفى ف ا ع، 20 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محبوس، ومحمد ع ح ع م، 16 سنة، حاصل على إعدادية، محبوس، ومحمود ع أ ع، 28 سنة عامل، وعبد العزيز ف أ ع ح، 23 سنة، عامل، محبوس.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في يوم 9 سبتمبر2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، حال كون المتهم الثاني طفلًا جاوز الـ 15 عاما، المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة جنى ع ع ع – مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها فأعدا رباط وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول، لارتكاب الواقعة، وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها، إلى أن تيقن مفارقتها الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.

قبل أن تحدد محكمة استئناف القاهرة اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، وذلك أمام الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة.