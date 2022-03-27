الخارجية المصرية تكشف تفاصيل وفاة أول مواطن في أوكرانيا

المصدر: البيان

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كشف السفير عمرو عباس، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، تفاصيل وفاة أول مصري في أوكرانيا نتيجة القصف الروسي، موجها التعازي لأسرته، مشيرا إلى أن المواطن المصري المتوفى كان مقيما في أوكرانيا، وفقا للمصري اليوم.

وقال «عباس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس السبت، إلى أنهم يتابعون الوضع مع رئيس الجالية المصرية وسيتم تنفيذ طلب أسرة المتوفى سواء يفضلون نقل الجثمان إلى مصر أو دفنه هناك، ولم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن هذا الصدد.

وعن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أنهم سيخوضون امتحانات تحديد المستوى بدءا من يوم 28 مارس، مشددا على ضرورة أن يحضر كل طالب صورة الرقم القومي أو جواز السفر، فضلا عن وجود رسوم امتحان سيتم دفعها.