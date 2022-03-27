قصة صورة "التوك توك" المصري أمام برج إيفل

المصدر: البيان

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انتشرت صورة لشاب مصري يظهر فيها واقفا أمام برج إيفل إلى جانب "توك توك"، وأثارت جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبرها البعض "فوتشوب".

وكشف الشاب المصري أحمد مسعود صاحب صورة "توك توك أمام برج إيفل"، حقيقة هذه الصورة، وقال لموقع "اليوم السابع"، إنه وبحكم عمله كمدير مشتريات لإحدى شركات الورق، سافر للعديد من دول العالم منها فرنسا وإيطاليا والصين وغيرها من الدول، وأنه في كل سفرياته يسعى لالتقاط الصور مع المعالم الهامة والمميزة لكل بلد لتكون تذكارا تاريخيا له.

وأضاف مسعود، أنه خلال زيارته إلى برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، لفت نظره وجود "توك توك" والأغرب أنه كان مزينا بالعلم المصري، فتمهل في التقاط صورة مع البرج، ليذهب لصاحب التوك توك، الذي أكد أنه شاب مصري أيضا يعمل بكل جد واجتهاد في خدمة توصيل السياح والزوار في مدينة الأناقة والجمال.

وأشار مسعود، إلى أن التوك توك، موجود بالفعل في باريس وفي كل عواصم الدول التي زارها، ولكن يتم العمل بتصاريح خاصة وخطوط سير معينة وأوقات محددة، وهو ما ينطبق أيضا على الباعة المتواجدين في هذه المناطق التي تعمل تحت إشراف من الحكومات، خاصة أن منتجاتهم تكون بمثابة تنشيط السياحة لبلدهم، وليس بالمعنى المفهوم للباعة الجوالين.

واعتبر مسعود أنه على المصريين أن يمثلوا صورة بلادهم في الخارج ويبرزوا معالمها السياحية والثقافية لتعود بالخير على بلادهم.