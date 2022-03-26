المصدر: البيا

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية ضوابط وشروط إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك المقبل في ظل استمرار جائحة كورونا وفق المصري اليوم.

وتعمل وزاه الاوقاف في إطار التوازن والوسطية التي انتهجتها الدولة المصرية في جميع أمورها، بما في ذلك التعامل مع آثار وتداعيات انتشار ازمه فيروس كورونا حتى تتم صلاه التراويح بالمساجد بشكل منضبط.

وتضمنت ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان :

1. مدة قيام صلاه التراويح في المساجد في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

2.اثناء صلاه التراويح في المساجد. الالتزام بعلامات التباعد.

3. صلاة التراويح بالمساجد التي تُقام بها الجمعة فقط.

4. فتح مصليات السيدات اثناء صلاه التراويح بالمساجد متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها.

5. ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي اثناء صلاه التراويح بالمساجد.

6. استمرار عدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

كما قررت وزارة الأوقاف المصرية عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح بالمساجد.