كشف مصير ركاب طائرة الصين المنكوبة

المصدر: أ ف ب

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كشفت إدارة الطيران المدني في الصين عن مصير ركاب طائرة الصين المنكوبة.

وتأكّد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" البالغ عددهم 132 شخصاً التي تحطمت الاثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الصينية اليوم.

وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثاً عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة الاثنين قرب مدينة وازهو.

وقالت نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني هو تشنجيانغ، خلال مؤتمر صحافي: "قُتل جميع الركاب، وعددهم 123، وأفراد الطاقم التسعة للرحلة إم يو5735 لشركة طيران شرق الصين على متن الطائرة في 21 مارس".

وأوضح: "تمّ تحديد هوية 120 ضحية من خلال التعرف إلى حمضهم النووي".

وكان قد عُثر، الأربعاء، على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة.

يُعدّ تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين حيث يعتبر الخبراء عموماً أن السلامة الجوية جيدة جداً.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا، الاثنين، إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن"، وأوفد إلى المكان فريقاً حكومياً برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.