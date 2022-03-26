تفاصيل وفاة رجائي عطية نقيب المحامين المصريين

المصدر: البيان

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توفي رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر سقوطه مغشيًا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.

وأعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره، جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة.

وقالت مصادر مسؤولة، إن «عطية» كان يترافع أمام الدائرة «12» جنايات، وبعد سقوطه على الأرض، قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعًا.

وأكدت مصادر، أن رجائي عطية، حضر إلى محكمة جنوب الجيزة، للدفاع عن الزملاء محامي شمال الجيزة في إحدى القضايا.

يذكر أن رجائي عطية من مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية، كما أن الراحل نجل نقيب المحامين السابق عطية عبده.

ورجائي عطية كان عضوًا لمجلس الشورى في عهد الرئيس محمد حسني مبارك بالتعيين، وعضوًا لمجمع البحوث الإسلامية.

وفاز عطية بمنصب نقيب المحامين منذ 15 مارس 2020، وكان في مواجهته النقيب السابق سامح عاشور.

وسوف تؤدى صلاة الجنازة على نقيب المحامين رجائي عطية بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط القاهرة.