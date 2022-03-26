بـ"ماريجوانا وزيت آيس" .. تفاصيل القبض على ابن مطربة شهيرة في مصر

المصدر: البيان

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أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل نجل مطربة شهيرة بكفالة مالية، بعدما ألقت عليه قوات الأمن بالمطار وبحوزته كمية من المخدرات جلبها معه من الخارج.

ونقل موقع مصراوي؛ اليوم السبت؛ عن مصدر أمني قوله إن رجال الأمن بالمطار اشتبهوا في مواد يحملها المتهم داخل حقيبته، وبتفتيشها عثروا بحوزته على كمية من مخدر الماريجوانا وزيت الآيس المخدر؛ وتم تحرير محضر واقتياده إلى قسم الشرطة.

وتابع المصدر؛ في التحقيقات برر المتهم حيازته للمخدرات ومحاولة دخوله بها إلى البلاد؛ بأنه لا يعلم أن القوانين المصرية تجرم تعاطي تلك المخدرات أو حملها، وأشار إلى أنه يحمل جنسية دولة أجنبية تجيز القوانين بها حيازة هذه الكمية.

وأشار المصدر إلى أن تم حبس المتهم على ذمة التحقيقات؛ وتم إخلاء سبيله بقرار من قاضي التجديد بكفالة مالية.