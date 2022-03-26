اتصلت بـ«النجدة» تشكو النقص في وجبتها

المصدر: (دبي - البيان)

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تلقى مركز شرطة في ولاية أوهايو الأمريكية اتصالاً هاتفياً على خط الحالات الطارئة، من سيدة أبدت استياءها من وجبة وصلتها من مطعم وجبات سريعة.

وكشفت شرطة أوهايو عن تلقيها اتصالاً على رقم الطوارئ 911، من سيدة «كانت غاضبة للغاية»، وتقدمت بشكوى بأنها تلقت وجبة دجاج من مطعم وجبات سريعة تحتوي 4 قطع، بينما دفعت ثمن الوجبة التي تضم 8 قطع.

ووفق الشرطي الذي تلقى المكالمة، فقد بدت السيدة غاضبة وهي تقول: «حصلت على 4 قطع فقط. أريد باقي الدجاج».

ورغم تأكيد الشرطي للسيدة أن مشكلتها ليست مصنفة على أنها حالة طارئة، وأن عليها رفع شكوى مدنية، فإن السيدة التي لم يكشف عن اسمها أصرت على طلبها بإرسال عنصر شرطة لمنزلها للتحقق.