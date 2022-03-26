الطيور تضع بيضها قبل الأوان بسبب تغير المناخ

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة جديدة أن قدوم الربيع في وقت سابق لأوانه في معظم أنحاء أمريكا الشمالية بسبب تغير المناخ، دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان خلال العام، الأمر الذي يضيف إلى أدلة على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقلب عادات الحياة البرية رأساً على عقب.

وذكر الباحثون في الدراسة المنشورة في دورية علم البيئة الحيوانية أنه من بين 72 سلالة طيور جرى فحصها في أنحاء شيكاغو، وضع ثلثها تقريباً البيض قبل موعده بنحو 25 يوماً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل مئة عام. وتشمل السلالات المتأثرة حمام الحداد وطائر العاسوق الأمريكي وباز كوبر.

ولم يجد العلماء حتى الآن أي سمات مشتركة واضحة بين هذه السلالات مثل الحجم أو وضع الهجرة قد تفسر تغير موعد وضع البيض.

لكن جون باتس المشرف على قسم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو وقائد فريق البحث قال إن «غالبية الطيور التي درسناها تتغذى على الحشرات التي تغير سلوكها الموسمي بدورها بفعل المناخ».

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما خلصت له دراسات مماثلة أجريت في العقود الماضية في المملكة المتحدة.