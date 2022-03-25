شاب يقتل أمه ببندقية ويصيب والده في جريمة مروعة بالسعودية

المصدر: البيان

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أقدم شاب في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرّمة، على ارتكاب جريمة مروعة حيث أطلق الرصاص من بندقية على والدته، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات القضية.

ووفقا لصحيفة سبق فقد تم إلقاء القبض على الجاني، وإحالته إلى الجهات الأمنية؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

وورد بلاغٍ إلى الجهات الأمنية يفيد بأن شاباً أقدم على قتل والدته منتصف البارحة بـ "بندقية" داخل منزلهم بمركز يلملم شمالي محافظة الليث.

وأشار البلاغ إلى أن الشاب حاول قتل والده لولا قيامه بإغلاق غرفة داخل المنزل على نفسه وأبنائه لينجو من القتل، لكنه تعرَّض لإصابة.

وبحسب المعلومات؛ فإن الأب المصاب إثر الحادثة يخضع للعلاج في مستشفى الليث العام، فيما أُودعت جثة الأم ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وكانت الأم الضحية في الأربعينيات من عمرها، بينما عمر الشاب في العشرينيات.

وألقت الجهات الأمنية القبض عليه، وباشرت موقع الحادثة على الفور، ولا تزال الجهات المختصّة تواصل تحقيقاتها.